Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, sahte imza iddialarının ardından çıkan gerginlik nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tansiyon yükseldi. İki kulüp üyesinin gönderdiği e-mail’lerin okunması sırasında, sahte imza iddiaları gündeme gelince salonda gergin anlar yaşandı.

Bazı üyelerin imzalarının bilgileri dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine salondan tepkiler yükseldi. Tartışma büyüyünce Divan Kurulu’na ara verildi. Yaşanan gerilim üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da salona geldi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ARASINDA GERİLİM

Ali Koç, salondaki gerginliği yatıştırmak için müdahale etti. Ancak yüksek sesle konuşan bir üyeye yönelik olarak, “Bağıran arkadaş dışarı çıksın” dedi. Bu sözlere Aziz Yıldırım’dan anında itiraz geldi. Yıldırım, “Küfür etmedi, çıkamaz” diyerek tepki gösterdi.

Kısa süren aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam etti. Ancak yaşananlar, Divan Kurulu'nda uzun süredir biriken gerilimlerin bir kez daha gün yüzüne çıktığını gösterdi.

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