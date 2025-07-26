OpenAI CEO’su Sam Altman'dan ChatGPT kullanıcılarına uyarı: Terapi olarak kullanmayın!

OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’yi bir terapist gibi kullanan gençleri uyardı. Altman, bu tür özel konuşmaların gizlilik kapsamında olmadığını vurguladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
OpenAI CEO’su Sam Altman'dan ChatGPT kullanıcılarına uyarı: Terapi olarak kullanmayın!
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OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekâ platformu ChatGPT’yi bir terapist gibi kullanan kullanıcılar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Katıldığı podcast programında konuşan Altman, özellikle gençlerin ChatGPT ile çok özel meselelerini paylaştığını ve bu durumun ciddi riskler barındırdığını söyledi.

GENÇLER, CHATGPT’Yİ BİR TERAPİST YA DA YAŞAM KOÇU GİBİ GÖRÜYOR

“İnsanlar hayatlarındaki en özel meseleleri ChatGPT’ye açıyor. Özellikle gençler, ChatGPT’yi bir terapist ya da yaşam koçu gibi görüyor. İlişkilerinde sorun yaşadıklarında gelip ‘Ne yapmalıyım?’ diye soruyorlar. Normalde bu tür meseleleri bir terapiste, avukata ya da doktora anlattığınızda, bu konuşmalar yasal gizlilik kapsamında korunur; doktor-hasta ya da avukat-müvekkil gizliliği gibi. Ama ChatGPT ile yapılan konuşmalar için böyle bir sistem henüz yok. Bu konuda nasıl bir yol izleneceğine daha karar verilmiş değil,” ifadelerini kullandı.

Altman, kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı konuşmaların bir dava durumunda yasal mercilere sunulabileceğini belirterek, “Bence bu gerçekten çok sorunlu bir durum. İnsanların yapay zekâ sistemleriyle yaptığı konuşmalar da bir terapistle yapılan sohbetler kadar gizli olmalı,” dedi.

YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

Bu durumun yapay zekâ ile ilgili henüz oturmamış bir yasal çerçeveden kaynaklandığını söyleyen Altman, yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Altman ayrıca yapay zekâ sistemlerinin bazı meslekleri ortadan kaldıracağını ama yerine yeni mesleklerin geleceğini de dile getirdi. Ona göre ilk yok olacak alanlardan biri müşteri hizmetleri olacak.

“Müşteri hizmetleriyle kurduğum etkileşim inanılmaz iyi. Bu yüzden yakın zamanda bu alanda büyük değişim yaşanacak,” diyen Altman, sektör liderlerinin artık yapay genel zekâ seviyesine ulaşmak için çalıştığını belirtti.

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