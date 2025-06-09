Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni gelişme

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik çarpması sonucu yaralanan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, doktorların özellikle hayati organlara odaklandığını ve organların iyileşip yenilenmesini beklediklerini ifade ederek, "Ne yazık ki dünden itibaren herhangi bir değişiklik yaşanmadı" dedi.

Topçu halihazırda Zeyrek'i uyandırmayı düşünmediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: