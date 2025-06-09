Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni gelişme

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in organlarının iyileşme ve yenilenme sürecinde olduğunu ifade etti ancak "Maalesef dünden bu yana herhangi bir ilerleme kaydedilmedi" diye belirtti.

Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni gelişme
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Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik çarpması sonucu yaralanan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, doktorların özellikle hayati organlara odaklandığını ve organların iyileşip yenilenmesini beklediklerini ifade ederek, "Ne yazık ki dünden itibaren herhangi bir değişiklik yaşanmadı" dedi.

 Topçu halihazırda Zeyrek'i uyandırmayı düşünmediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif bir yönde gelişme yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Hem kalbinin hem de akciğerinin oksijenlenmesinin sağlanması yoğun bakımda devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme maalesef yok."
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