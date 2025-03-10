FETÖ operasyonu! Eski istihbaratçı gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan ve 2016 yılında ihraç edilen eski emniyet amiri Ü.Y.'nin yakalandığını duyurdu.

FETÖ’nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Ü.Y., FETÖ’ye üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından aranıyordu.

GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIYORDU

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda Ü.Y.'nin, evinde oluşturduğu gizli bir bölmede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ’nün devlet kurumlarına sızma stratejisi kapsamında önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi.

BAYKAL VE SİYASETÇİLERE YÖNELİK SKANDALDA ADI GEÇİYORDU

Yakalanan eski istihbaratçının, CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internette yayınlanması, siyasetçilerin telefonlarının usulsüz dinlenmesi ve gizli kayıt altına alınmasıyla ilgili soruşturmalarda da adının geçtiği öğrenildi.

Operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız!" mesajıyla örgütle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.