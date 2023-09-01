Filenin Sultanları finale çıktı! Mehmet Nuri Ersoy'dan Melissa Vargas'a özel tebrik!

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı. Tüm Türkiye'nin gurur ve sevinçle karşıladığı zaferde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Pek çok isim zafer karşısında tebrik mesajı yayınladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN TEBRİK MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filenin Sultanları'nı tebrik eden siyasi isimler arasında yer aldı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle Milli Takım'ın zaferini kutladı. "Gururluyuz Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçında İtalya’yı 3-2 yenerek finale adını yazdıran Filenin Sultanları’nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, paylaşımının ardından Melissa Vargas'a özel bir tebrik mesajı da paylaştı.

BAKAN ERSOY'DAN MELİSSA VARGAS'A ÖZEL TEBRİK

Bakan Ersoy, Filenin Sultanları'nı tebrik eden paylaşımına Melissa Vargas'ın fotoğrafını ekleyerek bir mesaj daha paylaştı. Bakan Ersoy, Melissa Vargas'ın fotoğrafının üzerine, "Malatyalı hemşehrim Melissa Vargas’ı ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.