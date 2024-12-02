Filistin'in için kritik görüşme: Birlik yakın mı?

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, HAMAS ve Fetih hareketlerinin Gazze’nin yönetimi konusunda Kahire’de müzakereler yürüttüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Filistin’in iki önemli hareketi olan HAMAS ve El Fetih, iş birliğini güçlendirmek için görüşmelere başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Filistin'in için kritik görüşme: Birlik yakın mı?
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Abdulati, Kahire’de düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı sırasında yaptığı açıklamada, "HAMAS ve Fetih heyetleri, Gazze'nin Filistin yönetimi kontrolünde yönetilmesi konusunda ortak bir anlayışa varmak için istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda esirlerin serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması ve ateşkes sonrası süreç hakkında fikir alışverişi yapılıyor" dedi.

Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıların son bulması için uluslararası toplumun ateşkes çağrıları sürerken, ateşkes sonrası bölgenin nasıl yönetileceği konusu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Daha önce Çin’in arabuluculuğuyla diyalogu artırma kararı alan iki hareket, bu kez Mısır'ın ev sahipliğinde masaya oturdu.

HAMAS’ın kontrolündeki Gazze’nin yönetimi konusunda uzlaşma sağlanması durumunda, Filistin’in içindeki siyasi denge ve İsrail ile ilişkilerde önemli bir değişim yaşanabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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