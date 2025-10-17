Gazeteci Hakan Tosun cinayeti: Emniyet iki başmüfettiş görevlendirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul’da gazeteci Hakan Tosun’a yönelik saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiği belirtildi.



EGM’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul ilinde gazeteci Hakan Tosun’a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.”

