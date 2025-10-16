CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?

Gazeteci Mehmet Çek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü. Köksal’ın partiye katılımının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına kaldığı iddia edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Yayınlanma: Güncellenme:

Siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre süreç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesiyle resmiyet kazanacak.

MEHMET ÇEK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Afyonkarahisar’ın CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti’ye katılıyor. Kesin karar, AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan’ın onay vermesine kalmış durumda.”

Son dönemde CHP’li bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılması dikkat çekiyor. Önceki hafta Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AK Parti’ye geçmiş, rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

Batman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybettiBatman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybettiYurt
Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdiGazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdiGündem
İsrail askerleri futbol oynayan çocuklara ateş açtı: 11 yaşındaki Muhammed hayatını kaybettiİsrail askerleri futbol oynayan çocuklara ateş açtı: 11 yaşındaki Muhammed hayatını kaybettiDünya
chp belediye başkanı
Günün Manşetleri
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Çok Okunanlar
İstanbul’da elektrik kesintisi! İstanbul’da elektrik kesintisi!
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar 750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar
Ev hayali artık daha pahalı! Ev hayali artık daha pahalı!