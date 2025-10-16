CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?

Siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre süreç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesiyle resmiyet kazanacak.

MEHMET ÇEK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Afyonkarahisar’ın CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti’ye katılıyor. Kesin karar, AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan’ın onay vermesine kalmış durumda.”

Son dönemde CHP’li bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılması dikkat çekiyor. Önceki hafta Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AK Parti’ye geçmiş, rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.