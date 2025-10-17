Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), teknik direktör Çağdaş Atan ile Zecorner Kayserispor arasındaki anlaşmazlıkta kararını açıkladı.

2022-2023 sezonu öncesinde Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam ederken 6 Eylül 2023’te sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kulübün konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) taşımasının ardından dosya UÇK’ya gönderildi.

Kurul, yaptığı incelemenin ardından Kayserispor’u haklı buldu. Karara göre Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL anapara ve faizlerle birlikte toplam 12 milyon TLödeyecek.

Kayserispor cephesinden kararın ardından henüz bir açıklama yapılmazken, sürecin TFF Tahkim Kurulu’na taşınabileceği belirtiliyor.