Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), sözleşmesini tek taraflı fesheden teknik direktör Çağdaş Atan’ın, Kayserispor’a 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek
Yayınlanma:

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), teknik direktör Çağdaş Atan ile Zecorner Kayserispor arasındaki anlaşmazlıkta kararını açıkladı.

2022-2023 sezonu öncesinde Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam ederken 6 Eylül 2023’te sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kulübün konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) taşımasının ardından dosya UÇK’ya gönderildi.

Kurul, yaptığı incelemenin ardından Kayserispor’u haklı buldu. Karara göre Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL anapara ve faizlerle birlikte toplam 12 milyon TLödeyecek.

Kayserispor cephesinden kararın ardından henüz bir açıklama yapılmazken, sürecin TFF Tahkim Kurulu’na taşınabileceği belirtiliyor.

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?Siyaset
Batman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybettiBatman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybettiYurt
Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdiGazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdiGündem
Kayserispor
Günün Manşetleri
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Çok Okunanlar
Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek
Gazeteci Hakan Tosun cinayeti: Emniyet iki başmüfettiş görevlendirdi Gazeteci Hakan Tosun cinayeti: Emniyet iki başmüfettiş görevlendirdi
İstanbul’da elektrik kesintisi! İstanbul’da elektrik kesintisi!
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti