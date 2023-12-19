Gazze'de Can Kaybı 19 Bin 667 Oldu!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülenlerin sayısı paylaşıldı.

19 Bin 667 Kişi Hayatını Kaybetti!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklamada bulundu. El-Kudra açıklamasında, 74 gündür devam eden İsrail saldırına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

Hastanelerde Hizmet Durdu!

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.