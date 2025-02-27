Gazze’de can kaybı 48 bini aştı! İsrail’in saldırıları sürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürerken, son 48 saatte 17 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı! İsrail’in saldırıları sürüyor
Yayınlanma:

Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelere 17 kişinin cansız bedeninin getirildiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Son verilerle birlikte, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 365’e, yaralı sayısı ise 111 bin 780’e yükseldi.

İsrail’in ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların özellikle sivil alanlarda büyük yıkıma yol açtığını belirtti.

Bilirkişi iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!Bilirkişi iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

gazze israil
Günün Manşetleri
"Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısı
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı!
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
"Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değer veriyoruz"
Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi
7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Kamuya dev personel alımı başlıyor! Kamuya dev personel alımı başlıyor!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt'ta büyük indirim! Akaryakıt'ta büyük indirim!
Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler