Gazze’de can kaybı 48 bini aştı! İsrail’in saldırıları sürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelere 17 kişinin cansız bedeninin getirildiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Son verilerle birlikte, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 365’e, yaralı sayısı ise 111 bin 780’e yükseldi.

İsrail’in ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların özellikle sivil alanlarda büyük yıkıma yol açtığını belirtti.