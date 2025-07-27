Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı karekod uygulaması, yarından itibaren tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde zorunlu olarak kullanılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan karekod uygulaması, 25 Temmuz itibarıyla market, kasap, manav, restoran, kafe ve yemekhane gibi tüm gıda satış ve tüketim yerlerinde zorunlu hale geliyor. Uygulamayla birlikte vatandaşlar, hizmet aldıkları işletmenin kayıt bilgileri ve son denetim tarihine mobil cihazlarıyla saniyeler içinde ulaşabilecek. 

KAREKODLAR HERKESİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE ASILACAK

Her işletme, kendisine özel olarak oluşturduğu karekodu, tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir yere yerleştirmekle yükümlü olacak. Tüketiciler ise bu karekodu “Tarım Cebimde” mobil uygulaması üzerinden okutarak, işletmeye ait tüm resmi bilgileri görebilecek.

KAREKODLAR ÜCRETSİZ VE BAŞVURUSUZ OLUŞTURULABİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri, işletmelerin karekodları ücretsiz ve herhangi bir başvuru yapmadan oluşturabileceğini duyurdu. İşletme sahipleri, sadece vergi veya T.C. kimlik numaralarıyla https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr  adresinden 7/24 karekod oluşturabilecek.

Gıda işletmelerinin bu yeni sisteme geçmemesi halinde şikayet veya rutin denetimler sonucunda para cezaları uygulanacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar, uygulamanın şeffaflık ilkesine hizmet ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“İşletmeciler oluşturdukları karekodu görünür bir yere asmalı. Tüketici, bu görselle karşılaştığında o işletmenin Bakanlık tarafından kayıt altına alındığını ve denetlendiğini anlayabilecek.”

Tüketiciler, karekodu okutarak işletme hakkında şüphe uyandıran bir durumla karşılaştıklarında “Alo 174 Gıda Hattı” üzerinden doğrudan bildirimde bulunabilecek. Kurtar, yüksek teknolojiyle yapılan denetimlerde DNA düzeyinde analizler ve lazer termometreyle ölçümler gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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