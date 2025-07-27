Türkiye kavruluyor! Sıcaklık rekoru kırıldı: Silopi’de termometreler 50.5 dereceyi gösterdi!

Türkiye’de Temmuz sıcağı rekorları altüst etti: 132 merkezde ‘tüm zamanların en yüksek temmuz sıcaklığı’ ölçüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye kavruluyor! Sıcaklık rekoru kırıldı: Silopi’de termometreler 50.5 dereceyi gösterdi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 25 Temmuz 2025 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50.5 derece sıcaklık ölçüldü. Bu değer, Türkiye’de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti. Önceki rekor, 15 Ağustos 2023’te 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya’ya aitti.

Aynı gün, Türkiye genelinde sıcaklık ölçümü yapılan 132 merkezde, “tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri” kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu verilerin mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıktığını duyurdu.

Silopi’nin dışında da sıcaklık rekorları dikkat çekti. 25 Temmuz’da sıcaklığın 49 dereceyi aştığı 5 istasyon şu şekilde sıralandı:

Mardin/Kızıltepe: 49.6 derece

Şırnak/Cizre: 49.4 derece

Mardin/Nusaybin: 49.3 derece

Siirt/Kurtalan: 49.1 derece

Şanlıurfa/Ceylanpınar (TİGEM): 49.0 derece

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, rekor sıcaklıkların etkisini yoğun şekilde hissetti.

TEMMUZ SONU DAHA DA SICAK OLABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayının son günlerinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için 11.00 – 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları yönünde hayati uyarılarda bulunuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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