Ticaret Bakanlığı’ndan labubu operasyonu! Gümrükte milyonlarca liralık oyuncak ve telefon ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, “Labubu” adıyla bilinen peluş oyuncaklar kaçak yolla Türkiye’ye sokulmak istendi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen risk analiz çalışmaları sonucu iki yolcu takibe alındı.

Söz konusu yolcuların, “gümrüğe tabi eşyam yok” anlamına gelen yeşil hattan geçiş yapması üzerine valizlerinde yapılan detaylı aramada, 132 adet peluş oyuncak ele geçirildi. Bu oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 659 bin lira olduğu belirtildi.

122 MİLYONLUK TUŞLU TELEFON BULUNDU

Diğer operasyon ise Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. Kapıkule’den transit geçiş yapmak üzere Türkiye’ye giriş yapan bir tır, belgeleri doğrultusunda Habur’a yönlendirildi ve ekipler tarafından baştan itibaren takibe alındı.

Habur’da yapılan aramada, beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine, 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı tespit edildi. Beyan dışı yurt içinde bırakılmak istenen bu ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 122 milyon 170 bin lira olduğu bildirildi.

Her iki olaya ilişkin adli işlemler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Dürüst ticaret erbabını korumak, haksız rekabetin önüne geçmek, ülke ekonomisini yasa dışı ticaret kaynaklı vergi kaybından korumak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında özellikle çocuklar ve aile yapısını tehdit eden unsurlara karşı toplum adına sorumluluk bilinciyle hareket edildiğini vurgulayarak, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.