Gladyo'nun kanlı eylemi: Madımak! ABD, Türkiye'yi Sivas'tan Başbağlar'a bölmeye çalıştı

90'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Amerika dünyanın tek efendisi olma hedefiyle Körfez'e saldırdı. O aşamada Bağdat'ı işgale yönelmedi ancak Irak'ı parçaladı. Irak'ın toprak bütünlüğünü kaybetmesiyle Türkiye'de tehdit altına girdi.

Tehlikeyi fark eden Türk ordusu yüzünü Amerikan emperyalizmine döndü. Halk hareketi de Türk ordusuyla aynı cephede buluştu. Böylece Türkiye'nin Amerika'nın buyruklarıyla Irak'a müdahale etmesi engellendi.

Bu olay yeni bir döneminde işaretiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri hizadan çıktı. Bu ifade Amerikalı yetkililere aitti. Türkiye üzerinden Irak'ı bölmeyi hedefleyen Amerikan emperyalizmi cepheleşmeyi işte bu sözlerle açıkladı.

Amerika tertiplerini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşürülmesine kadar vardırdı. Orgeneral Bitlis, Amerika'nın Kuzey Irak'taki Kukla Devleti pekiştirme planlarını bozacak bir milli planı hayata geçirmek üzereydi. 15 aydınımızın şehit edilmesi de bu cepheleşmenin bir sonucuydu. Çünkü Türkiye'deki rejimin Irak'ın bölünmesiyle uyumlu hale getirilmesi şarttı.

Mezhep kavgaları, Kemalist devrimin tasfiye edilmesi ve yerine Amerikan güdümlü, ılımlı İslam iktidarının kurulması için gerekliydi. Vahim olan, Türkiye'ye dayatılan bu bölücü programın Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller gibi iktidarlar eliyle ve MIT işbirliğiyle uygulanmasıydı. Mafya, Gladio, tarikat rejiminin kurulması için Atatürkçü aydınlar da sindirilmeliydi.

Sivas'ta 35 aydınımız şehit olurken Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok gibi Atatürkçüler de suikastlere kurban gitti. Tüm bu katliamlar aynı planın parçasıydı.

Çok sayıda aydın 1 Temmuz'da başlayan Pir Sultan Abdal etkinlikleri için Sivas'taydı. İlk saldırı etkinliğin ikinci gününde saat 13.30'da başlatıldı. Şehrin farklı camilerinde kışkırtılan saldırganlar taş ve sopalarla önce kültür merkezine ardından da valiliğe yürüdü. Kültür merkezi gibi valilik binası da taşa tutuldu.

Saldırganların bir sonraki durağı yazar, ozan ve sanatçıların bulunduğu Madımak Oteli oldu. Pir Sultan Abdal etkinlikleri için Sivas'ta bulunan aydınlar saldırı üzerine güvenliğin daha kolay sağlanacağı düşüncesiyle otele gitmişti. Ancak otelin önünde çok az polis vardı ve dağılın yapmayın demekten öte bir müdahalede bulunacak gibi görünmüyorlardı.

Otelde bulunanlar telefonla Sivas valisini, emniyet müdürünü ve diğer yetkilileri arayarak önlemlerin arttırılmasını istedi. Bununla da yetinmediler. Başbakanı, başbakan yardımcısını, içişleri bakanını, parti liderlerini ve milletvekillerini aradılar. Ulaşılan her yetkili, korkmayın her türlü önlem alınmıştır yanıtını verdi. Ancak gerekli önlem alınmamıştı.

Saldırganlar 150 kişinin bulunduğu Madımak Oteli'ni ateşe verdi. Amerikan Gladios'unun tertibi başarıya ulaşmıştı. 35 aydın Madımak yangınında hayatını kaybetti. 51 kişi de ağır yaralandı.

Bu olaydan 3 gün sonra Gladio, Erzincan Başbağlar'da bir kez daha ortaya çıktı. Gladio, PKK eliyle sözde Madımak'ın intikamını almak adına sahnedeydi. PKK'nın düzenlediği baskında 33 vatandaşımız kurşuna dizilerek öldürüldü.

Sivas başta olmak üzere pek çok aydın, Amerikan emperyalizmi tarafından katledildi.