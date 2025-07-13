Görüntüler sızdı: Şile Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu büyüyor

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat A.Ş.'nin, yapı ruhsatı karşılığında 20 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı belirtildi. Rüşvet pazarlığının görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Tanık ifadeleri ve teknik incelemelere göre, belediyede "başkanın ricası", "yardım" gibi ifadelerle sistematik bir şekilde rüşvet talep edildiği ve alındığı belirtildi.

"SAVCILIKTA YANIT VERECEĞİM"

Gözaltına alınan Avukat A.Ş., ifadesinde 2025 yılı Mart ayında Şile Belediyesi ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığını belirtti. Hukuki danışmanlık kapsamında zabıta, imar, emlak ve planlama müdürlüklerinden gelen soruları yanıtladığını söyleyen A.Ş.,

“Rüşvetle ilgili sorulara Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesini gerekçe göstererek yalnızca savcılık makamında cevap vereceğim.”

dedi.



Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise ifadesinde, göreve geldikten sonra birçok yetkiyi yardımcılarına devrettiğini ifade ederek,

“Yürütülen işlemler hakkında bilgim yok. Beyanlarda geçen ‘başkan’ ifadesi bana değil, Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö.'ye aittir.” savunmasında bulundu.