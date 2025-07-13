Galatasaray-Osimhen transferinde kriz büyüyor: Napoli’den yeni şartlar geldi

Galatasaray’da geçen sezona damgasını vuran Victor Osimhen’in durumu hâlâ netlik kazanmadı. Sarı kırmızılılar, Napoli’ye 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Ancak bu kez transferde yeni bir kriz ortaya çıktığı iddia edildi.

Galatasaray, bonservis bedelini iki taksit halinde ödemeyi teklif etti. Napoli ise bu duruma karşılık teminat talebinde bulundu. Kulüp bu talebi de yerine getirdi. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, süreci yokuşa sürmeye başladı. İddiaya göre, De Laurentiis “Victor Osimhen’in isteğinin yerine gelmemesi için uğraşıyor.”

Hatırlanacağı üzere, Osimhen ile Napoli yönetimi arasında 2023 yılında TikTok üzerinden paylaşılan bir ‘kokonat’ videosu nedeniyle gerginlik yaşanmış, Osimhen bu paylaşımı gerekçe göstererek kulübü mahkemeye vermişti.

2023 yazında Galatasaray’a transfer olan oyuncu, o dönem son güne kadar bekleyip Napoli’ye bonservis kazandırmamıştı. Bu yaz transfer döneminde ise Napoli’nin Al Ahli ile anlaştığı belirtildi. Ancak Osimhen, bu teklifi reddetti ve “Arabistan’a gitmem” diyerek kulübe karşı net bir tavır aldı.

Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna arasında yürütülen görüşmelere, Osimhen’in de telefonla dahil olduğu aktarıldı. Oyuncunun, “Beni Galatasaray’a satın, başka kulüpte oynamam” diyerek Napoli’ye baskı yaptığı belirtildi. Ancak pazarlıklar yine tıkandı.

Corriere dello Sport’un haberine göre; De Laurentiis, Galatasaray’dan şu şartları talep ediyor:

Victor Osimhen’in 3 yıl boyunca İtalya’ya satılmaması,

75 milyon Euro’nun büyük kısmının nakit ödenmesi,

Ödeme planının en fazla 2 taksit olması,

Banka teminatının, tüm tutarı kapsayacak şekilde tek seferde verilmesi.



Transfer sürecinde gözler şimdi Napoli cephesinden gelecek son yanıtlarda.

