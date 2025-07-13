Kemal Sunal’ın “Deli Deli Küpeli” filmi gerçek oldu

Bursa’da film sahnesini aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kemal Sunal’ın “Deli Deli Küpeli” filmini hatırlatan olayda, kendisini farklı kamu görevlileri olarak tanıtan bir şahıs, engelli vatandaşlar ve öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İznik’te yaşayan bir vatandaşın, “akülü araç verilecek” vaadiyle 25 bin TL dolandırılması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çok sayıda suç kaydı ve 10 farklı suçtan arandığı belirlenen İ.B. olduğu ortaya çıktı.

SAHTE MÜFTÜ, SAHTE KAYMAKAM, SAHTE VALİ YARDIMCISI!

İ.B.’nin kendisini farklı zamanlarda müftü, kaymakam ve vali yardımcısı olarak tanıtıp bağış topladığı, sahte dernekler adına makbuzlar düzenlediği belirlendi. Hatta bazı yerlerde kaymakamlık önünde sahte tören düzenleme vaadinde bile bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, İstanbul’da bir kafede oturduğu sırada yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. İncelemelerde, şahsın Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini benzer yöntemle dolandırdığı, hesap hareketlerinde ise yaklaşık 1 milyon TL’lik para trafiği olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin, sahte dernekler ve yardım kampanyaları adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz bulundurduğu da bildirildi.



Gözaltına alınan İ.B., işlemlerinin ardından İznik Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek tutuklandı.

