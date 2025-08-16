Hakan Fidan Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Alaska Zirvesi’ni görüştü! Türkiye’den barış mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile telefon görüşmesinde Alaska Zirvesi ve Zelenskiy-Trump buluşmasını değerlendirdi. Türkiye’nin barış çabalarına desteği vurgulandı.
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ve Rusya liderlerinin katılımıyla Alaska’da düzenlenen zirve değerlendirildi.
Hakan Fidan, kalıcı barışın Ukrayna’nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin önümüzdeki Pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile Washington’da yapacağı görüşmenin önemine dikkat çekti. Fidan, Türkiye’nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeye ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı