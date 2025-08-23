Halit Yukay bulundu mu? İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Parçalanmış teknesi Balıkesir açıklarında bulunmuştu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Halit Yukay bulundu mu? İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde tekne parçaları görüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dalış ekiplerinin yaptığı incelemelerde parçalanmış tekneye ulaşıldı. Tekne motoruna ait seri numarasının, Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli yatla eşleştiği belirlendi.

Günlerdir arama çalışmaları sürdürülen Halit Yukay’ın cesedi, denizde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İslam Memiş yeni hafta için açıkladı! Altın ve gümüşte düşüş sinyaliİslam Memiş yeni hafta için açıkladı! Altın ve gümüşte düşüş sinyaliAltın Fiyatları
Kılıçdaroğlu–Dündar polemiği büyüyor: Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmişKılıçdaroğlu–Dündar polemiği büyüyor: Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmişSiyaset
Vestel bilançosu şok etti! Zarar büyüdü, 3 bin kişi işten çıkarıldıVestel bilançosu şok etti! Zarar büyüdü, 3 bin kişi işten çıkarıldıBilim ve Teknoloji
tekne kayıp iş insanı
Günün Manşetleri
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!
Son 65 yılın en kötüsü yaşandı
AK Parti-MHP hattında çatlak mı var?
Boks dünyasında yeni dönem!
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
Çok Okunanlar
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak! Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak!
Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek
YKS tercih sonuçları YKS tercih sonuçları
Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı!
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları