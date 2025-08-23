Halit Yukay bulundu mu? İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Parçalanmış teknesi Balıkesir açıklarında bulunmuştu.
5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde tekne parçaları görüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Dalış ekiplerinin yaptığı incelemelerde parçalanmış tekneye ulaşıldı. Tekne motoruna ait seri numarasının, Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli yatla eşleştiği belirlendi.
Günlerdir arama çalışmaları sürdürülen Halit Yukay’ın cesedi, denizde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.