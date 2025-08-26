Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması için çalışmalar başladı

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında deniz dibinde bir cansız bedene ulaşıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre cesedin, 4 Ağustos’ta Yalova’dan “Graywolf” isimli yatıyla tek başına denize açılan ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olabileceği bildirildi.

YAT PARÇALARI BULUNMUŞTU

Halit Yukay’dan haber alınamamasının ardından günler süren aramalarda Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı. Yapılan teknik incelemelerde, “Graywolf” isimli yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmişti. Soruşturma kapsamında kuru yük gemisinin kaptanı tutuklanmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, teknenin battığı nokta tespit edildi. Yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşıldı. Yetkililer, cesedin Halit Yukay’a ait olduğu ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak kesin kimlik tespitinin adli süreç kapsamında yapılacağını açıkladı.

Bugün itibarıyla cesedin çıkarılması için özel ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik’e bağlı arama-kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarını başlattı. Yetkililer, deniz dibindeki cesedin çıkarılması için özel bir kafes sisteminin kullanılacağını bildirdi.

Yetkililer, kimlik tespit sürecinin tamamlanmasının ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin devam edeceğini belirtti.