Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Geçirdiği kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saatlik zorlu bir ameliyat geçiren ve beş gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
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Hastane yetkilileri, “Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Tam olarak değil ama belirgin düzeyde kasılma gözleniyor” ifadesini kullanarak, olumlu gelişmelere rağmen hayati riskin sürdüğünü belirtti.

“Durumu stabil, ama risk hala yüksek”

Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Önder de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyatın oldukça riskli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Zor bir ameliyat söz konusu. Her zaman için bir risk mevcut. Bu noktada takdir Allah’ın. Durumun şu an stabil seyretmesi bile bizi mutlu ediyor. Çünkü vücudun, özellikle organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz.”

“İğneyle kuyu kazdılar”

Abisinin yanında bulunmamaya özellikle özen gösterdiğini belirten Ali Önder, sağlık çalışanlarına duyduğu saygıyı şu sözlerle ifade etti:

“Hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazdılar. Böylesine büyük bir emekle hayata döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bulaştırmak istemiyorum. Ne kadar steril ortamda girerseniz girin, hastane şartları belli. Ben girmiyorum, doktorlarımızdan gelen haberlerle yetiniyorum. Yeter ki iyileşsin ve aramıza sağlıklı bir şekilde dönsün.”

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi ve ardından yaşanan aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren zorlu bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor. Doktorlar, her anın kritik olduğunu vurgularken, hastane yetkilileri durumu yakından takip ediyor.

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Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu açıklama
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