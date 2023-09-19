Helikopterdeki son personelin cansız bedeni bulundu! İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

İzmir'de baraj gölüne düşen yangın söndürme helikopterinde son personelin cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama İzmir Valiliği'nden geldi.

Yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında son kişi olan Türk personelin cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece baraj gölüne düşen helikopterin 3 mürettebatının da cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Baraj gölünden çıkarılan Türk personelin cansız bedeni otopsi için Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de 16 Eylül günü nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınında gece 3 helikopter söndürme çalışmalarına katılmıştı. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.