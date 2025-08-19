Hesabının kapatılmasına tepki gösterdi: Furkan Bölükbaşı’ndan Erhan Afyoncu açıklaması

Sosyal medya hesabına erişim engeli getirilen Furkan Bölükbaşı, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, erişim engelinin kimin talebiyle yapıldığına dair merak edilen soruya yanıt vererek Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu işaret etti.

Bölükbaşı, “Erhan Afyoncu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan daha mı önemli birisidir, ondan daha mı üstündür, ondan daha mı dokunulmaz bir şahıstır ki, Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için erişim engeli kararı çıkarılıyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan değil de Erhan Afyoncu ise lütfen ilan edin. Yok değilse bu erişim engeli kararını açıklayın” dedi.

Açıklamasında oldukça sert ifadeler kullanan Bölükbaşı, şunları söyledi:



“Derhal avukatlarım karara itiraz edecekler. Bu meselenin peşini asla bırakmayacağız. Sen kim oluyorsun da seni eleştirenlere erişim engeli çıkarttırıyorsun. Sen Sultan mısın, Padişah mısın, Halife misin, sen kimsin? Sen kimsin ki seni eleştiriyoruz diye sansürleniyoruz.”

Bölükbaşı, alınan karara karşı yasal süreç başlatacaklarını da sözlerine ekledi.