İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından inceleme sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya yöneticisi Mahir Gün, emniyette verdiği ifadesinde “İstanbulbld” hesabını yönettiğini, 5 yıl boyunca bu hesap üzerinden yapılan tüm paylaşımları kontrol ettiğini belirterek, “Çalıştığım 5 yıl boyunca bu hesabın (istanbulbld) yönetimini ve yapılan paylaşımların kontrolünü bizzat yaptım. Bu hesap üzerinden yanlış bir haber veya toplumu manipüle edecek bir paylaşım yapılmamıştır.” dedi.

“MEDYA AŞ’YE OPERASYON YAPILDIĞINDA HERKES SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNDÜ”

Polis ekiplerinin telefonunda ulaştığı notlarda Mahir Gün şu ifadeleri yazdı:

“Medya AŞ’ye operasyon yapıldığı anda herkes sudan çıkmış balığa döndü. Bizim henüz 1 yıl dolmadan tamamen iyi niyetlerle herkesin yaptığı şeyleri yaptığımızı bildiğimiz konularda neden diken üstünde olduğunuzu anlayamadım. Okuduğum haberler, soruşturma detayları şekillendikçe, burada bir sistem kurulduğunu anlamıştım. …Yıllardır üzerine kurmaya çalıştığım kariyer planlamasında sanki boşa düşüldü bu durumda hem canım sıkıldı hem kamuda ilerleyemedim hem işsiz kaldım hem geçmişini bilmediğim bir sistemin parçası yapılmaya çalışıldığımı anladım. …Emrah Bağdatlı İngiltere’de yaşamaktadır. …Daha önce de dediğim gibi 3 veya 4 kez aynı ortamda bulunduğum bu kişi ile soruşturma başladıktan sonra neler olacağına dair Telegram üzerinden konuşmaya başladık. Bir şekilde başlarda siyasi sandığım durumlarda ilginç bilgilere ben de rastlayınca aslında ailemi bu işten kurtarmak için fırsat kollamaya başladım. Yıllardır her şeyini yaptığım işlerde bir anda vebalı muamelesi de görünce anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Yanlış bir şey varsa neden soruşturmadan önce ses etmediler diye düşünmeye başladım, sonucunda da bu ekipten kopmak istediğimi anladım.”

“BU YAZILAR KULLANILMIŞLIK HİSSİNİN YAZILI HALE GETİRİLMESİDİR”

Mahir Gün, notları neden yazdığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben idealist olarak fahri çalışmalarımı yürüttüm. Operasyon sonrasında ortaya çıkan durumlarda özellikle Medya AŞ’den ayrıldıktan sonra Emrah Bağdatlı’ya ait şirkette çalışıyor olmamdan kaynaklı sitemlerimi yazmıştım. Basına yansıyan para ilişkilerini görmemden kaynaklı hayal kırıklığına uğramış olmamdan dolayı bu ibareleri yazdım. Bu yazılar kullanılmışlık hissinin yazılı hale getirilmesidir.”

Gün, “Ekremedit” isimli sosyal medya hesabını açtığını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için aday olmasını desteklediğimden dolayı şahsen görüşümü ifade edebilmek ve destek olabilmek amacıyla ‘ekremedit’ isimli sosyal medya hesabını oluşturdum.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekileceğine dair yaptığı paylaşımla gündeme gelen Gün, bu süreçte hedef haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer benim paylaşımımdan dolayı sorun yaşanacaksa beni işten çıkarmalarını o dönem yöneticime söyledim. Onlar da bana ‘Hayır öyle bir şey söz konusu değil sen işine devam et sadece bir süre paylaşım yapma.’ dediler. Sosyal medya platformlarında ifşa olduğum için şahsım hedef haline geldi. Ben de ailem de zor durumda kaldığı için hem kendimi ifade edebilmek amacıyla hem de olurda ifade etme şansım olmaz diye telefonumda böyle bir not oluşturdum.”

“CİDDİ ENDİŞELERE KAPILDIM”

Savcılıktaki ifadesinde ise Gün şu değerlendirmeyi yaptı:

“19 Mart’ta yapılan operasyon sonrasında hem sosyal medyada hem de farklı mecralarda söz konusu operasyonun medya kısmının da olabileceğinin dillendirilmesi ve bu süreçte belli çevrelerce bana ait olmayan paylaşımların benimmiş gibi hedefe koyulmam nedeniyle ciddi endişelere kapılmıştım.”

Emrah Bağdatlı’nın sahibi olduğu şirkette 7-8 ay çalıştığını belirten Gün, firmanın ihale işleriyle ilgisi olmadığını iddia etti. Ayrıca “Ekremedit” hesabından yaptığı “Değişim alevi yanacak” paylaşımıyla ilgili olarak, “Bu paylaşımla oradaki haberi anlatmak istedim. Herhangi bir kesimi hedef almadım. Suç olduğunu düşünseydim tepkilerden sonra silerdim. Paylaşımım hâlâ duruyor.” ifadelerini kullandı.