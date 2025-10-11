İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan DEM Parti’nin Meclis sloganına tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, DEM Parti’nin Meclis grup toplantısı sırasında atılan “Öcalan” sloganına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Turan, “Herkes taşın altına eli koymuş, bu ülkenin birliği, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklara, hadsizliklere ne gerek var? Bu tavır ancak iyi niyetle başlatılan önemli ve tarihi bir sürece zarar verir. İçlerinde hiç mi akil bir adam yok da 'Yapılan, bu ülkenin geleceğine, Terörsüz Türkiye iddiasına ihanettir' demesin?” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Turan, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek şunları kaydetti:

TERÖRLE MÜCADELE ASLA BİR ZAFİYETİ KALDIRMAZ

“Şu an geldiğimiz noktada ülkemizde kan dökülmüyorsa bu çok büyük bir başarıdır. Ancak terörle mücadele asla bir zafiyeti kaldırmaz, kaldıramaz. Biz terör varmış gibi dikkatli olmaya, hassas olmaya devam edeceğiz. Ancak üzülerek gördük ki, bu ülkenin en özel kurumlarından bir tanesinde, Gazi Meclisimizde hepimizi üzen, adeta kahreden bir tabloyu yaşadık birkaç gün önce.

Oysa herkes taşın altına eli koymuş, bu ülkenin birliği için, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklara, hadsizliklere ne gerek var? Bu tavır ancak iyi niyetle başlatılan önemli ve tarihi bir sürece zarar verir.

HİÇ Mİ İÇLERİNDE AKİL BİR ADAM YOK DA...

Hadi diyelim Çanakkale ruhumuzu bıraktık bir tarafa, hiç mi içlerinde akıllı, sağduyulu, soğuk akıllı bir insan yok? Hiç mi 'Bu yaptığınız yanlıştır, siz ülkenin bir kısmını güya mutlu ederken bir başka kısmını kahredersiniz. Bu işin nasıl bir tepki yaratacağını göremiyor musunuz?' demez mi?

Hiç mi içlerinde akil bir adam yok da 'Yapılan, bu ülkenin geleceğine, Terörsüz Türkiye iddiasına ihanettir' demesin?”

Turan ayrıca, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini belirterek,

“Toplumun bu konuda büyük bir kredisi var, yeter ki 'kan akmasın' diyor. Ama sinir uçlarıyla oynamanın kime faydası var?” ifadesini kullandı.