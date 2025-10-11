Denizlerde fırtına alarmı! Meteoroloji tarih ve bölge verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz’in doğusunda ise batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz’in doğusunda (Antalya Körfezi) ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Meteoroloji, ulaşımda aksamalar ve denizcilik faaliyetlerinde riskler yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.