İki şehirde birden orman yangını! Ekipler seferber oldu

Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerinin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE KÖRÜKLENDİ

Ekipler, 1 helikopter, 28 araç ve 62 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Karacabey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi sınırındaki Osmanlar, Mazlumlar, Piribeyler ve Adaören mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.