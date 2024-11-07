İki şehirde birden orman yangını! Ekipler seferber oldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahalleleri arasındaki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

İki şehirde birden orman yangını! Ekipler seferber oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerinin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE KÖRÜKLENDİ

Ekipler, 1 helikopter, 28 araç ve 62 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Karacabey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi sınırındaki Osmanlar, Mazlumlar, Piribeyler ve Adaören mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ev ve araba alacaklara uzman isimden uyarı geldi!Ev ve araba alacaklara uzman isimden uyarı geldi!Ekonomi
yangın bursa Balıkesir
Günün Manşetleri
Özgür Özel'den MİT iddiası
CHP'ye talimat verdi
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama