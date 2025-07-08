İl Başkanlığı seçiminde hile iddiası! Özgür Çelik için gözaltı kararı verildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde “menfaat karşılığı hile yapıldığı” yönündeki ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınması amacıyla emniyete talimat verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İl Başkanlığı seçiminde hile iddiası! Özgür Çelik için gözaltı kararı verildi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin ortaya atılan "menfaat karşılığı hile" iddiaları, yargı sürecini başlattı. Yapılan ihbarlar doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığına dair şüphelerin güçlenmesi üzerine önemli bir adım atıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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