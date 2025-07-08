Eskişehir'de kene alarmı! Valilikten hayati uyarı: “Keneyi hafife almayın”

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Eskişehir Valiliği’nden kritik kene uyarısı geldi. Tarla, bahçe ve ahır gibi riskli bölgelerde vatandaşların mutlaka koruyucu kıyafet giymesi gerektiği vurgulanırken, “Keneyi hafife almayın” mesajı dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir'de kene alarmı! Valilikten hayati uyarı: “Keneyi hafife almayın”
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Eskişehir Valiliği, kent genelinde artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan kenelerin taşıdığı hastalık riskine dikkat çekilerek, korunma yolları detaylı bir şekilde sıralandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Keneyi hafife almayın! Tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudunuzu öretecek giysiler giyin ve paçanızı çorabınızın içine sokun. Kene vücudunuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tedbiri elden bırakmayın."

Keneyle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında doğanın dengesini koruyan adımlar da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kene popülasyonunu azaltmak amacıyla, doğal avcıları olan kekliklerin doğaya salındığı bilgisi paylaşıldı.

Eskişehir'de kene alarmı! Valilikten hayati uyarı: “Keneyi hafife almayın” - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir kene
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