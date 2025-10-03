İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi!

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği iddiası kısa sürede sosyal medyaya yayılırken, resmi kaynaklarda bu haber doğrulanmadı. Bazı basın organları, Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili resmi makamdan ya da yakın çevresinden yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

