Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.