Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulanırken, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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