İran şehitlerini uğurluyor! Yüz binlerce kişi Tahran sokaklarını ve meydanlarını doldurdu

Şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için bugün Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor. Yüz binlerce İranlı, şehitleri uğurlamak için Tahran sokaklarını ve meydanları doldurdu. Cenaze törenine Vatan Partisi yöneticileri de katılıyor.

İran şehitlerini uğurluyor! Yüz binlerce kişi Tahran sokaklarını ve meydanlarını doldurdu
Editör: Haber Merkezi

İran şehitlerini uğurluyor.... Şehit İbrahim Reisi, Şehit Hüseyin Emir Abdullahiyan ve helikopter kazasında şehit olanlar için Tebriz ve Kum kentlerinin ardından başkent Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

İran şehitlerini uğurluyor! Yüz binlerce kişi Tahran sokaklarını ve meydanlarını doldurdu - Resim : 1

YÜZ BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARI DOLDURDU

İranlılar tören için Tahran sokaklarını doldurdu. Yüz binlerce kişi üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Tahran’daki cenaze törenine Türkiye’den üst düzey isimler katılıyor. Devlet adına Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

İran şehitlerini uğurluyor! Yüz binlerce kişi Tahran sokaklarını ve meydanlarını doldurdu - Resim : 2

VATAN PARTİSİ YÖNETİCİLERİ TÖRENLERE KATILIYOR

Vatan Partisi yöneticileri de Tahran’da. Cenaze törenine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile Uluslararası İlişkiler Bürosu Yöneticisi Daşar Karadağ katılıyor.

Düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # reisi # tahran
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