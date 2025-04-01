İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum... Arttı mı azaldı mı?

İstanbul'da günlerdir süren yağışların ardından en çok merak edilenlerden biri de barajların doluluk oranı oldu. Çarpıcı açıklama İSKİ'den geldi. İşte İstanbul'da barajların doluluk oranı...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum... Arttı mı azaldı mı?
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Yaz ayları gelirken İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların doluluk oranı merak konusu oldu. Günlerdir İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar barajları doldurdu mu? 

Barajlardaki son durumu İSKİ açıkladı. İşte son durum...

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.

YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi.

Su miktarı Alibey'de yüzde 64,04, Büyükçekmece'de 75,28, Darlık'ta yüzde 78,37, Elmalı'da yüzde 94,04, Istrancalar'da yüzde 39,58, Kazandere'de yüzde 85,25, Pabuçdere'de yüzde 84,33, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Terkos'ta yüzde 80,62 ve Ömerli'de yüzde 93,71 olarak ölçüldü.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum... Arttı mı azaldı mı? - Resim : 1

Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 242,82 milyon metreküp su alındı.

İSTANBUL'DA GÜNLÜK SU TÜKETİMİ

İstanbul'da dün 2 milyon 652 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

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