İsrail savaş uçağı askeri üsse acil iniş yaptı!

İsrail devlet televizyonu KAN'dan aktarılan bilgiye göre Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledikten sonra çıkan teknik bir arızadan dolayı Tel Nof Hava Üssü'ne iniş yapmak zorunda kaldı.

Haberde, uçağın iniş yaparken tekerleklerinin açılmadığı ve mühimmatının yere düştüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da savaş uçağının üsse iniş yaptığı sırada tekerleklerinde teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Olayda yaralanan olmadığı ancak iniş sırasında uçağın hasar gördüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.