İsrail tarafından gözaltına alınan Milletvekili Sema Silkin Ün cezaevine götürüldü

İsrail askerlerinin Gazze’ye giden Özgürlük Filosu’na düzenlediği baskında gözaltına alınan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, diğer vekil ve aktivistlerle birlikte cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:

İsrail ordusunun, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’na düzenlediği baskında Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün gözaltına alındı.

Geminin yaklaşık 300 kilometre açıkta İsrail güçlerince durdurulduğu ve askerlerin gemiye baskın düzenlediği belirtildi.

Gelecek Partili Ün’ün, diğer milletvekilleri ve aktivistlerle birlikte Aşdod Limanı’na ulaştırıldığı, ardından da daha önce Sumud aktivistlerinin tutulduğu Ktzi’ot Cezaevi’ne nakledildikleri bildirildi.

Kaynaklara göre, Sema Silkin Ün ile birlikte bulunan diğer vekillerin ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi, morallerinin yüksek olduğu ifade edildi.

Olayın ardından Gelecek Partisi yetkilileri, “insani yardım amacı taşıyan bir filo saldırıya uğramıştır” açıklamasında bulundu.

Soruşturma sürecinin İsrail makamlarınca yürütüldüğü, gemideki aktivistlerin durumuna ilişkin diplomatik girişimlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

israil filo
