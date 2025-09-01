İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in konutunu soran 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in konutunun önüne gelerek evini soran motosikletli 2 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in konutunun önünde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Sabah saatlerinde motosikletli 2 kişi, Gürlek’in evinin bulunduğu yere gelerek polis memurlarına Başsavcının evini ve evde olup olmadığını sordu. Ardından olay yerinden ayrılan şüpheliler, polis ekiplerinin bildirimi üzerine kısa sürede durdurularak yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürülürken, haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul cumhuriyet başsavcılığı tutuklandı
