D-650 kara yolunda çıkan yangın trafiği durdurdu! Ağaçlar alev topuna döndü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolu kenarındaki ağaçlarda çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan D-650 kara yolunda çıkan yangın, hem trafiği durdurdu hem de büyük paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi mevkiinde geri dönüşüm tesisinin önünde bulunan çam ağaçları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek ağaçları adeta alev topuna çevirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-650 kara yolunun Sakarya istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolun kapalı tutulduğu güzergâh yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yangın sakarya
