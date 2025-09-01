AFAD duyurdu: Ege denizinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verilerine göre sarsıntı, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19.12’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.

Merkez üssü 40.10972 kuzey enlemi, 22.92306 doğu boylamı olarak belirlenen depremin derinliği ise 9.79 kilometre oldu.