AFAD duyurdu: Ege denizinde deprem!
AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde saat 19.12’de 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9.79 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın verilerine göre sarsıntı, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19.12’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.
Merkez üssü 40.10972 kuzey enlemi, 22.92306 doğu boylamı olarak belirlenen depremin derinliği ise 9.79 kilometre oldu.