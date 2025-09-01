AFAD duyurdu: Ege denizinde deprem!

AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde saat 19.12’de 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9.79 kilometre olarak ölçüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: Ege denizinde deprem!
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verilerine göre sarsıntı, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19.12’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.

Merkez üssü 40.10972 kuzey enlemi, 22.92306 doğu boylamı olarak belirlenen depremin derinliği ise 9.79 kilometre oldu.

Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve teknolojik ürünlerinde büyük indirim!Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve teknolojik ürünlerinde büyük indirim!Bilim ve Teknoloji
Aydın'da kontrollü patlama kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!Aydın'da kontrollü patlama kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!Yurt
Huzurevi mi? Dünya turu mu? Emeklilikte yeni dönem başladı!Huzurevi mi? Dünya turu mu? Emeklilikte yeni dönem başladı!Yaşam
afad son depremler deprem
Günün Manşetleri
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
"Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”
İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi
Bakan Tekin canlı yayında 81 ildeki öğretmenlere hitap etti
Kozmetik ürünlerde kayıt dışı riskine dikkat!
Çok Okunanlar
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!
Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
Vadeli mevduatta büyük yarış! Vadeli mevduatta büyük yarış!
Banka seçimi cebinizi yakmasın! Banka seçimi cebinizi yakmasın!