İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 10’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmalar doğrultusunda, örgüte üye itirafçıların beyanlarında adı geçen, Bank Asya hesaplarında örgüt liderinin talimatıyla para hareketleri tespit edilen ve ardışık aranma yöntemini kullandığı belirlenen şüpheliler belirlendi.

Bu kapsamda örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen, 11’i kamuda aktif görevde, 7’si kamudan ihraç, 4’ü özel sektörde çalışan olmak üzere toplam 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlardan 2’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 10’u Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
