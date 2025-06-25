İstanbul merkezli dev operasyon: 172 uyuşturucu zanlısı tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul merkezli olarak Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta illerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

548 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında toplam 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler şu şekilde açıklandı; 325 kilogram eroin, 172 kilogram sentetik uyuşturucu, 51 kilogram sentetik uyarıcı.

Operasyonlar sonucu 185 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 172’si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, 13 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, operasyonun halen devam ettiğini ve soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, il emniyet müdürlerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, ‘geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.’ Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.”