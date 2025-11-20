İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 40 kamu görevlisi gözaltına alınmıştı: 35 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 35’i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında “sözde mahrem imam” olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen, hakkında itirafçı beyanı bulunan, gizli iletişim yöntemi olarak bilinen “ardışık arama” taktiğini kullanan kişiler ile ByLock ve Bank Asya bağlantısı tespit edilen isimlere yönelik işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 72 şüpheliden 11’i “faydalı itirafçı” kapsamında emniyetten serbest bırakıldı. Kalan 61 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 60’ı tutuklanma talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 35 şüphelinin tutuklanmasına, 26’sının ise adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturmanın detaylarına göre şüpheliler arasında:

– 23’ü aktif görevde öğretmen, araştırma görevlisi ve doktor olmak üzere toplam 40 kamu görevlisi,

– 40 özel sektör çalışanı bulunuyordu.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 8’inin yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul merkezli operasyonların yeni deliller doğrultusunda sürdüğü aktarıldı.