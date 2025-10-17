İstanbul’da 1,3 milyarlık vurgun! ’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve bu parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 kişiden 33’ünün tutuklandığını, 15’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca, Dağ Grup şirketi çatısı altında suç örgütü faaliyeti yürütüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 48 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık, şüphelilerin 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiklerini ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıklarını belirtti.
Yürütülen operasyon kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu.

Soruşturmada, şüphelilerin 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden elde ettikleri komisyonlarla suç gelirini sistem içine dahil ettiği; bu paraların ticari faaliyet izlenimi verilerek aklandığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul operasyon
