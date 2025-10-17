Test sonucu negatif çıkan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat "Çok kırıldım, ben niye yokum?"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, test sonuçlarının ardından ağlayarak açıklama yaptı. Engin Polat'ın yorumu dikkat çekti

Test sonucu negatif çıkan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat "Çok kırıldım, ben niye yokum?"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da bulunduğu 19 ünlü isimden kan ve saç örnekleri alındı.

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yayımladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Polat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz.”

Eşi Engin Polat ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla, “Çok kırıldım, ben niye yokum?” diyerek tepki gösterdi

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan isimler arasında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Birce Akalay ve Metin Akdülger gibi ünlüler de bulunuyordu.

engin polat
