Mahalle mahalle gezmeye başlıyorum! İrem Derici’den “test sonucu” açıklaması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında inceleme yapılan şarkıcı İrem Derici, çıkan test sonuçlarının ardından sessizliğini bozdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişiden kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derici, şu ifadeleri kullandı:

“Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!”



Derici, daha önce yaptığı açıklamada da uyuşturucu iddialarını reddetmiş, “Bu konunun adının bile benimle anılması büyük bir haksızlık. Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları paylaşacağım” demişti.