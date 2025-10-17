Bursa’da konkordato ilan eden inşaat firmasına operasyon! 3 kişi tutuklandı, 2 şirkete kayyım atandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama’soruşturması kapsamında konkordato ilan eden bir inşaat firmasına operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Ekim’de gerçekleştirdiği operasyonda şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., H.A. ve E.T. tutuklanırken, M.A. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 2 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyım atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.