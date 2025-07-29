İstanbul’da 8 metro hattında gece seferleri uzatıldı! İşte detaylar

30 Temmuz Çarşamba’yı 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sekiz metro hattında seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı. Metro İstanbul’dan açıklama geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da 8 metro hattında gece seferleri uzatıldı! İşte detaylar
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İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece bazı metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sekiz metro hattında trenlerin saat 02.00’ye kadar hizmet vereceği bildirildi.

SEFERLERİ UZATILAN METRO HATLARI

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, sefer saatleri uzatılan hatlar şunlar:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı - Kirazlı
M2 Yenikapı - Hacıosman
M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar - Samandıra
M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M7 Yıldız - Mahmutbey
M8 Bostancı - Parseller

İBB, gece etkinlikleri kapsamında vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ek sefer planlaması yapıldığını belirtti. Trenler belirtilen hatlarda gece saat 02.00’ye kadar yolcu taşımaya devam edecek.

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