İstanbul’da 8 metro hattında gece seferleri uzatıldı! İşte detaylar

İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece bazı metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sekiz metro hattında trenlerin saat 02.00’ye kadar hizmet vereceği bildirildi.

SEFERLERİ UZATILAN METRO HATLARI

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, sefer saatleri uzatılan hatlar şunlar:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı - Kirazlı

M2 Yenikapı - Hacıosman

M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar - Samandıra

M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız - Mahmutbey

M8 Bostancı - Parseller



İBB, gece etkinlikleri kapsamında vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ek sefer planlaması yapıldığını belirtti. Trenler belirtilen hatlarda gece saat 02.00’ye kadar yolcu taşımaya devam edecek.