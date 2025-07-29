Tapu müdürlüğündeki yangınla ilgili Şişli Belediyesi’nden açıklama: Gerçek sonradan ortaya çıktı

İstanbul Şişli’deki tapu müdürlüğünün arşiv bölümünde yangın paniği yaşandı. Sabah saatlerinde binada çıkan duman sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, bina tahliye edildi.

Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından olayla ilgili Şişli Belediyesi’nden açıklama geldi.

"YANGIN DEĞİL, SİSTEM ARIZASI"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şişli Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda ilk değerlendirmelere göre, yangın söndürme sisteminde meydana gelen bir arıza sonucu sistem otomatik olarak devreye girerek yangın söndürme gazı ortama salınmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına belediye personelimiz tedbiren tahliye edilmiştir.”



Yapılan ilk incelemede yangına dair bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı. Belediye, saat 14.00 itibarıyla hizmet vermeye devam ettiklerini ve detaylı çalışmanın sürdüğünü bildirdi.