Samsun'da emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde emekli polis memuru, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı olayın ardından kaçarken, polis yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'da emekli polis, arazi kavgasında amcasının oğlunu öldürüp kaçtı
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Samsun’un Salıpazarı ilçesine bağlı Sarıhasan Mahallesi’nde yaşanan olayda, emekli polis memuru Cemil Ç., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlu olan taksici Bahattin Ç.’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Bahattin Ç.’nin tarlaya girdiği sırada yolunun kesilmesiyle başladı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki kuzenin tartışması kısa sürede şiddetlendi. Cemil Ç., yanında taşıdığı tabancayla Bahattin Ç.’ye ateş etti. Üç çocuk babası Bahattin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cemil Ç. olayın ardından kaçarken, Bahattin Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Polis ekipleri firari zanlının yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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